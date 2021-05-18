‘19 Mayıs cumhuriyetin özü’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 19 Mayıs’ın cumhuriyetin temeli, özü olduğunu vurguladı.

19 Mayıs 1919’un Türkiye'nin başlangıç tarihi, emperyalizme bir meydan okuma, demokrasiye, özgürlüğe, bağımsızlığa ve cumhuriyete atılan en büyük adım olduğunu ifade eden Tahtasız, “19 Mayıs ruhu bugün halen yolumuzu aydınlatmaktadır." dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Tahtasız, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “19 Mayıs 1919, varolan yozlaşmış ve teslimiyetçi durumu reddederek bağımsız ve yeni bir hayat kurmak için yola çıkmanın günüdür. Türkiye'nin yaşadığı problemlerden kurtuluş reçetesi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamaktır. İnanıyorum ki gençlerimiz, azim ve kararlılıkla, cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağımız yarınların da yılmaz savunucusu olacaktır.

Şanlı kurtuluş destanımızın ilk adımı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyetimizin doğum günü kutlu olsun."

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021, 19:01