‘19 Mayıs, Cumhuriyetin temeli, özü’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 19 Mayıs 1919’un bir halk hareketi olduğunu ifade ederek, “19 Mayıs 1919, varolan yozlaşmış ve teslimiyetçi durumu reddederek bağımsız ve yeni bir hayat kurmak için yola çıkmanın günüdür.” dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını ve alınan tedbir kararları gereği 19 Mayıs etkinliklerinin sınırlı sayıda katılım ve sade etkinliklerle kutlanacağını hatırlatarak, “Zor günler yaşadığımız bu günlerde toplu olarak bir araya gelip bayramımızı kutlayamazsak da bulunduğunuz yerde ve yüreğimizde büyük bir coşkuyla kutlayacağımızdan şüphemiz yoktur. Bir asırdır hiçbir durumun ve şartın gölge düşüremediği bayramımızı bu sene de coşkuyla kutlayacağız. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu, 23 Nisan’da da olduğu gibi evlerimizde yaşayacak, balkonlarımızı yine Türk bayraklarıyla süsleyeceğiz. Tüm halkımızı 19 Mayıs Salı günü saat 19.19’da balkonlarımızdan, pencerelerimizden hep birlikte İstiklal Marşımızı, sonra da Gençlik Marşımızı söylemeye, 19 Mayıs ruhuna sahip çıkmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

Açıklamasında gençlere de seslenen Tahtasız, şu ifadelere yer verdi: “Bugünün umudu, yarının sahibi gençler:

İktidarın teslim olmasına ve vatanın paylaşılıp işgal edilmesine isyan eden bir kahramanın, Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’yu düşmandan temizleyerek Türk yurdu yapmak ve Türklerin tarih sahnesinde sonsuza dek var olmaları için Samsun’a çıkarak milli mücadeleye ilk adımı atmasının yıldönümü hepinize, hepimize kutlu olsun.

Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kurtuluş savaşının ilk adımı olan 19 Mayıs 1919 ulusumuz tarafından bayram ilan edilip, geleceğinin teminatı olarak gördüğü Türk gençliğine armağan etmiştir.

Şanlı kurtuluş destanımızın ilk adımı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Ulusumuzun geleceğini ellerinde yüceltecek ve yükseltecek olan siz değerli gençlerimizi bir kez daha kutluyor, sevgi, saygı ve coşkuyla selamlıyorum.”