19 Mayıs'ın 100. yılı için "Dünya Atabarı Oynuyor" projesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformunun iş birliğinde, 19 ülke ve 81 ilde hazırlanan proje kapsamında Çorum ve Amasya'da atabarı oynandı.

Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla hayata geçirilen "Dünya Atabarı Oynuyor" projesine Çorum'dan katılım sağlandı.

Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformunca kent meydanında gerçekleştirilen etkinlikte 150 kişi, saat 19.19'da diğer ülkeler ve illerle eş zamanlı olarak atabarı oynamaya başladı.

Vatandaşlar da gösterinin ardından hep birlikte atabarı oynadı.

Etkinliğe, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül ve vatandaşlar katıldı.

Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformunun, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılı kutlama etkinliklerinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek amacıyla "Dünya Atabarı Oynuyor" projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

Proje kapsamında Çorum'da 150 kişinin uzun süredir provalar yaparak bugüne hazırlandığını belirten Sümeyra Şengül, "Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek amacıyla 19 ülke ve 81 ilde aynı anda saat 19.19'da atabarı oynandı. Atabarı özel bir oyun. Mustafa Kemal Atatürk'e ve Kurtuluş Savaşımıza atfedilen bir oyun." dedi.

İftar saatine denk gelen etkinliğin ardından katılımcılara iftarlık kumanya ikram edildi.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 00:10