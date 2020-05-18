‘19 Mayıs şuuru hâlâ diri’

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, “19 Mayıs 1919, esarete karşı bağımsızlığın, teslimiyetçiliğe karşı dik duruşun, yılgınlığa karşı umut ve uyanışın miladıdır.” dedi.

19 Mayıs’ın 101. yıldönümünü kutlayan Karapıçak, 19 Mayıs şuurunun geçmişte olduğu gibi diri, Samsun'a çıkan iradenin hala Türk milletinin damarlarında olduğunu söyledi.

MHP İl Başkanı Karapıçak, açıklamasında; “Bundan 101 yıl önce Samsun'da Milli mücadelenin tohumu ekilmiş, fidesi dikilmiş, nitekim Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk harcı cesaretle karılmıştır. Türklüğün tutsaklığı kabul etmeyeceği, hürriyet uğruna yeri geldiğinde

hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacağı bütün yönleriyle ortaya konulmuştur. 19 Mayıs tarihi ile gelişen olaylar zinciri, ümitsizliğin seline düşmüş milli ülküleri kamçılamanın mümtaz bir örneği olmuştur.

19 Mayıs, zalime, haine, alçağa, işbirlikçiye, mandacı zihniyetlere yıldırım gibi çarpan Türk'ün kudretli yürüyüşüdür.

Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in ifadesi ile söylemek gerekirse; "Bu yürüyüş, vatanı sahipsiz, çaresiz, kimsesiz sananlara karşı var oluş mücadelesidir. Bu yürüyüş, bölünmemizi, parçalanmamızı isteyenlere karşı nefsi müdafaa kararlığıdır. Bu yürüyüş, bitmemizi, tükenmemizi, gitmemizi, yersiz yurtsuz kalmamızı projelendiren işgalcileri İzmir'e kadar kovalayan iradenin eseridir. Tarihe altın harflerle kazınan bu eser her türlü övgüye layık ve gıpta edilecek bir bağımsızlık ve beka meşalesini tutuşturmuştur."

Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak var oluş gayemizin bilincindeyiz. Cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in ve Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in izinde Ülkülerimiz bellidir, duruşumuz nettir. Bizler var oldukça Türk Milletinin istiklal ve istikbali mutlaka yaşayacak ve yaşatılacaktır.

Kim ne yaparsa yapsın, hangi kirli ve karanlık hesabın içinde olursa olsun, Türkiye'yi tarihin gerisine düşürmeye kimsenin gücü ve nefesi yetmeyecektir. 19 Mayıs şuuru geçmişte olduğu gibi diri, Samsun'a çıkan irade hala damarlarımızdadır. Muhtaç olduğumuz kudret ise bu

damarlardaki asil kanda mevcuttur.

Bu düşüncelerle, 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milliyetçi kahramanları ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle bir kez daha anıyor, aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum.

Türk gençliğinin ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum.” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)