19 öğrenciye 19 tablet hediye ettiler

M. BURAK YALÇIN

Avrupa’da yaşayan Çorumlular sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya ile pandemi nedeniyle uzaktan eğitim kapsamında 19 öğrenciye tablet hediye etti.

“Avrupadaki Çorumlular 19” Facebook grubu öncülüğünde gerçekleşen ve Havuzbaşı Restoranda dağıtılan tablet dağıtım törenine Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar ve öğrenciler katıldı.

Yurtdışında olduğu için programa katılamayan Avrupada’ki Çorumlular 19 Grubu Başkanı Güngör Ercin’in törende mesajı okundu.

Güngör Ecrin mesajında şu ifadelere yer verdi:“Avrupa'daki Çorumlular 19 facebook grubunu hem Çorum'u tanıtmak hem de hemşehrilerimizle birlikte birlikte etkinlikler yaparak kültürümüzü yeni nesillere aktarmak için kurduk. Gurbette olan hemşehrilerimizin memleket özlemlerini gidermek için sosyal medyada organize ettiğimiz buluşmalar ve etkinliklerle Avrupa'daki Çorumluları buluşturarak kültürümüzü Avrupa'da da devam ettirmeye çalışıyoruz. Facebook üzerinden kurduğumuz grubun üye sayısı her geçen gün artıyor ve şuan 35 bin üyeye ulaştık ve büyük bir kitleye hitap ediyoruz.

Pandemiden dolayı uzaktan yapılan yapılan eğitimden imkansızlıklar nedeniyle yeterince faydalanamayan öğrencilerimize elimizden geldiği kadar, ardım etmeye karar verdik. Gönülüllüremize yaptığımız çağrının ardından şimdilik 19 öğrenciye 19 tablet hediye edeceğiz.Tablet bilgisayar vereceğimiz öğrencileri okul idareleriyle yaptığımız istişareler sonunda belirledik. Destek veren gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Yardım kampanyalarımız önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Avrupa’daki Çorumlular 19 Facebook Grubu olarak Avrupa ile Çorum arasında köprüler kurmaya bundan sonra da devam edeceğiz.”

Törende konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da eğitimin beslenme gibi vazgeçilmez olduğunu belirterek, pandemi süreci de olsa eğitimin bir şekilde devam etmesi gerektiğine işaret etti.

Çorum Belediyesi olarak kendilerinin de tablet dağıtacaklarını açıklayan Turhan Candan, ilk etapta Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 250 tabletin verileceğini, ihtiyaç olursa yine tablet vereceklerini vurgulayarka şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız açıkladı. Önümüzdeki hafta 500 bin tablet okullarda öğrencilerimize dağıtılacak. İhtiyaç olursa devletimiz yine dağıtmaya devam edecek. Eğitim sadece devletimizin değil belediyeler, sivil toplum kuruluşları gibi toplumun bütün kesimleri omuz veriyorlar. Burada tabletin sayısı önemli değil. Yapılmak istenen işin güzelliği önemli. Böyle bir konuda Avrupa’da yaşayan Çorumluların inisiyatif alması çok önemli. Bu anlamda destek veren tüm herkese teşekkür ediyoruz.”

Konuşmaların ardından öğrencilere tabletleri verildi.