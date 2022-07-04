196 sözleşmeli personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edilmek üzere 196 sözleşmeli Destek Personeli istihdam edecek. Temizlik Görevlisi pozisyonu için yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınacak.

Başvurular 20 Temmuz 2022 tarihinde saat başlayıp 30 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek. Başvurular elektronik ortamda e-Devlet - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet sitesinden e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacak. Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday il sayısı kadar tercih yapabilecek.

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