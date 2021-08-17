‘1994 ruhu Çorum’da halen devam ediyor’

FATİH BATTAR/ŞEYMA ÖZDEMİR

Yerel yönetimler istişare toplantısı için Çorum’a gelen Mehmet Özhaseki, Çorum Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan brifing aldı.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da 1994 ruhunun halen devam ettiğini söyledi.

‘Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönem olan 1994 ruhu ilimizde halen devam ediyor.’ diyen Aşgın; 1994 ruhunun bugüne kadar hiçbir kesinti olmadan daha da filizlenerek devam ettiğini söyledi.

Aşgın; “Bizler de teşkilatlarımızla , milletvekillerimizle, parti üyelerimizle bayrağı daha yukarılara taşımanın gayretindeyiz.” dedi

21 yıl Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Özhaseki’yi örnek aldıklarını belirten Aşgın; “Kayseri’de 21 yıl belediye başkanlığı yaptınız ve bizim için örnek olabilecek hizmetlere imza attınız. Sizin yaptığınız belediyecilikte aldığımız örneklerle biz de yerelde görevimizi laykıyıyla yerine getirmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı

Mehmet Özhaseki de konuşmasında Çorum Belediyesi’nin çalışmalarından övgüyle söz ederek Başkan Aşgın’a teşekkür etti.

Özhaseki, “Değerli başkanımızın çalışmalarını ve gayretlerini takip ediyoruz. Birkaç dakikalık zaman diliminde 10’a yakın proje hakkında bilgi sahibi olduk. Allah bu hizmet aşkını ve içindeki güzel niyetleri devam ettirsin” dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021, 18:22