2 ayda 603 bin lira ceza kesildi

Emniyet Müdürlüğü verilerine göre Çorum’da 2021 yılının ilk iki ayında Koronavirüs kurallarına uymayan 245 kişiye toplam 603 bin lira ceza kesildi.

2021 yılı ilk iki ayında COVİD-19 tedbirleri kapsamında ekipler tarafından araç megafonlarından ve yüz yüze yapılan uyarılara rağmen, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden sosyal mesafe kuralına uymayan 96 kişiye 198 bin lira, maskesiz dolaşmama kuralına uymayan 105 kişiye 53 bin lira, karantina ihlalleri sebebiyle 10 kişiye 17 bin lira, kapalı alanlarda yapılan işlemlerden 124 kişiye 310 bin lira ve diğer ihlallerden olmak üzere toplam 603 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bu arada Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da kademeli normalleşme ile birlikte Dinamik Denetim başladı. Dinamik Denetim Modeli ile her gün belirlenen farklı işyerleri kademeli normalleşme kurallarına göre denetleniyor.



Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021, 16:59