2 günlük cirosunu bağışladı

Çorum'da bir optisyen, Kurban Bayramı tatili için gittiği Marmaris'in orman yangınlarında zarar görmesinden etkilenerek, iş yerinin iki günlük kazancını Türk Kızılay'a bağışladı.

Çepni Mahallesi'nde gözlükçü mağazası işleten Sultan Gül Candemir, tatilden döndükten kısa süre sonra yangından haberdar oldu. Candemir, yangından etkilenen vatandaşlara yardım etmek istedi.

İş yerinin iki günlük kazancını yangından etkilenen vatandaşlara bağışlamaya karar veren Candemir'in sosyal medya hesaplarından duyurduğu yardım kampanyası, müşterilerden de ilgi gördü.

Candemir, AA muhabirine, kısa süre önce ailesiyle gezip hayran kaldığı yerlerin yandığını haberlerden öğrendiklerini ve derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Babasının Çorum Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalıştığını, dolayısıyla orman yangınlarıyla mücadele etmenin ne kadar zor olduğunu iyi bildiğini anlatan Candemir, bu nedenle yardım kampanyası düzenlemeye karar verdiklerini belirtti.

Bayram tatilini şu anda yangın olan Marmarsi'te geçirdiklerini belirten Candemir, şunları dile getirdi:

"Yanan her yeri koy koy gezdik. Marmaris harika doğası, ormanı, havası olan güzel bir yer. Tatilimizden çok keyif aldık. Tatilden döndükten 3 gün sonra yangınların başladığını görünce çok üzüldüm. Ailecek çok mutsuz olduk. Oradaki bütün ormanların yanması bizi derinden sarstı. Benim babam da Çorum Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışıyor. Babam da defalarca yangınla mücadele çalışmalarına katıldı. Hangi şartlarda çalıştıklarını bildiğimiz için ne kadar çok can yandığını, ormanların geri dönüşünün çok zor olduğunu bildiğimiz için katkıda bulunmak istedik."

Kampanyanın vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Candemir, "Ailece yardım etmeye karar verdik ve işletmemizin 2 günlük bütün kazancını yangından etkilenen vatandaşlara bağışlamaya karar verdik. Yardım kampanyamızı sosyal medya hesaplarımızdan duyurduk. İhtiyacı olmadığı halde gelip gözlük alan, gözlük camını değiştiren insanlar oldu. Çok güzel geri dönüşler aldık. İnsanlarımız çok duyarlı. İki gün boyunca elde ettiğimiz kazancın tamamını Kızılay'a bağışladık. TEMA Vakfı'na da daha önce bağış yapmıştım. Orada yangından etkilenen insanlar gerçekten çok zor durumda. Kızılay'ın oradaki insanlara yardım ettiğini bildiğim için bağışı Kızılay'a yaptım." diye konuştu.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2021, 18:59