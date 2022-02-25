2 köy hukuk mücadelesini kazandı

EROL TAŞKAN

Elmalı ve Palabıyık köyü sakinlerinin tepki ve protestolarına neden olan taş ocağı konusunda mahkeme kararını vererek, taş ocağı ruhsatının iptaline hükmetti.

Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli ve Palabıyık Köyü Muhtarı Önder Göcen gazetemizi ziyaret ederek, mahkeme kararı ile ilgili yaşadıkları sevinci paylaştı.

30 Aralık 2020’de faaliyete geçen taş ocağı alanında bir araya gelerek protesto eylemi yapan köylülerin, adaletin yerini bulacağına yürekten inandıklarını ve konuyu yargıya taşıdıklarını aktaran muhtarlar, “Adalet yerini buldu, köylümüzün tepkileri haklı çıktı.” dediler.

Taş ocağı işletmesinin hayvan otlatma alanı, tarım alanları ve su kaynakları açısından sayısız risk barındırdığını ifade eden Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli, “ÇED raporu gerekli değildir” ibaresinin bulunduğu ruhsatın, adaletin terazisinden geri döndüğünü belirterek, “Bizler kimsenin işine gücüne karşı değiliz. Ancak birileri iş yaparken köyümüze ve köylümüze karşı doğacak zararların önlenmesi için hukuk ve demokratik çerçevede elimizden geleni yapmaktan da geri durmadık. Köylümüz meselesine sahip çıkmıştır. Elmalı ve Palabıyık Köyü olarak dayanışma içerisinde haklarımızı kanun önünde savunduk. Mahkeme ruhsatın iptaline karar verdi. Bu karar köylerimiz için büyük bir müjde oldu. Adalete olan güvenimizle çaldığımız mahkemeden kazanan olarak ayrılmanın sevincini yaşıyoruz.” diye konuştu.

Palabıyık Köyü Muhtarı Önder Göcen de, karardan duyduğu memnuniyetini aktardığı ziyarette, “Çiftçinin yaşam alanlarının korunması, ülke tarımının gelişmesi açısından çok önemlidir. Bu konuda yaşadığımız olumsuzluklara demokratik anlamda da hukuki anlamda da sessiz kalmayıp, köylümüzün geleceği açısından son derece önemli olan bu konuyu yargıya taşıdık ve kazandık. Bu karar köylerimize ve köylümüze hayırlı olsun.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2022, 19:09