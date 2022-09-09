2 kurumdan çiftçileri rahatlatacak anlaşma

FATİH BATTAR

Türkiye İş Bankası A.Ş. Çorum Şubesi ile Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında protokol imzalandı.

Yapılan protokol ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne üye çiftçiler imece kart ürünü ile birlikten yapacakları tarımsal girdi alımlarını faiz dönem avantajı ile alacak. Ayrıca yine birlik üyelerinin ürün ve hayvanları için yaptıracakları Tarsim Sigortası primlerini imece kartlarından tahsil edilmesi koşuluyla yaptırmaları durumunda da prim tutarında %5 indirim sağlanacak ve birlik üyelerinin kredi ihtiyaçlarının indirimli faiz oranı ile karşılanacak.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nde düzenlenen imza törenine Türkiye İş Bankası A.Ş. Samsun Bölge Müdürü Gökhan Kahraman, Kobi İşletme Bankacılığı Doğrudan Satış Samsun Tarım Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Koç, Çorum Şube Müdürü Ahmet Ertargın , Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Başkan Yardımcısı Muzaffer Fakıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmza töreninde konuşan Türkiye İş Bankası A.Ş. Samsun Bölge Müdürü Gökhan Kahraman; “Yüce Önder M. K. Atatürk tarafından 1924 yılında kurulduğu günden bu yana, Türkiye İş Bankası olarak yurt sathına yaygın 1.200 e yakın Şubemizle tüm üretici kesimi desteklemeyi öncelikli bir görev olarak görüyoruz. Müthiş bir tarım potansiyeline sahip güzel Çorum ‘da İş Bankası olarak hem şubelerimiz hem tarım bankacılığı özel hizmet birimlerimizle eskisinden çok daha fazla aktif olacağımızı ve Çorum’lu üreticimizin her türlü finansman ihtiyacında yanında olacağımızı müjdelemekten gurur duyuyoruz. Bu itibarla Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile bu protokolü imzalamaktan çok memnunuz. İş Bankası olarak hem kredi hem kart tarafında piyasa koşullarına göre oldukça avantajlı koşullarla hizmetler sunuyoruz. Hasattan hasada ödemeli kredilerimiz ile traktörden seracılıktan tarladaki en basit ihtiyaçlara kadar üreticimizin her ihtiyacını karşılıyoruz. İmece kartımız ise akaryakıttan tohuma gübreye her alanda faizsiz dönem avantajı sunuyor. Birliğe üye çiftçilerimizin imece kart ürünü ile birlikten yapacakları tarımsal girdi alımlarını faiz dönem avantajı ile alacaklarını, yine birlik üyelerinin ürün ve hayvanları için yaptıracakları Tarsim Sigortası primlerini imece kartlarından tahsil edilmesi koşuluyla yaptırmaları durumunda prim tutarında % 5 indirim sağlayacağı ve birlik üyelerinin kredi ihtiyaçlarının indirimli faiz oranı ile karşılanacağı hususları protokolle imza edilmiştir. İş Bankası olarak tarımın değerinin farkındayız ve Türkiye’nin Bankası olarak bu alanda üreticimize desteğimiz tüm gücüyle devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, 17:40