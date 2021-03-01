2 mahalleye yapılacak Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun ihalesi yapıldı

Çorum Belediyesi tarafından Ulukavak Mahallesi Özgürevler 31 ve 33 sokak ile Gülabibey Mahallesi’ne yapılacak 2 adet Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun ihalesi yapıldı.

2 mahalleye yapılacak Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun ihalesi yapıldı

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Ulukavak Mahallesi Özgürevler 31 ve 33 sokak ile Gülabibey Mahallesi’ne yapılacak 2 adet Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun ihalesi yapıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın başkanlığında gerçekleştirilen ihalede 7 firma teklif verdi.

Yaklaşık maliyetin 11 milyon 589 bin TL olduğu ihalede en düşük teklifi 8 milyon 216 bin lira ile MFC Proje Mimarlık verdi.

İhalede CAKS Mimarlık 8 milyon 737 bin lira, Mehmet Feyzi Ataman-Has-Pa Tekstil 9 milyon 549 bin lira, Aygün Akın-Dek Taahhüt Enerji 9 milyon 837 bin lira, Gürselvi İnşaat 9 milyon 879 bin lira, Dörtçelik PVC 11 milyon 498 bin lira, Oğulhan İnşaat 12 milyon 990 bin lira teklif verdi.

İhalenin sonucu yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacak.

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