M.BURAK YALÇIN

40 dönümlük alana inşaa edilecek olan 2. Oto Galericiler Sitesi’nin tapusu alındı.

Çorum Belediyesi Sebze ve Meyve Hali arkasındaki alana yapılacak olan 2. Oto Galericiler Sitesi’nin tapusu S.S Çorum Oto Galericiler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tarafından alındı.

Tapuyu aldıktan sonra açıklama yapan S.S Çorum Oto Galericiler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Fahri Yandık, 2.5 yıllık bir süreci tamamladıklarını belirterek, bu süreçte kendilerine destek veren AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Bu süreçte zor günler geçirdiklerini fakat sonunda yüzü gülen tarafın üyeler olduğunu aktaran Fahri Yandık, “İsmimiz Oto Galericiler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ama her ne hikmetse Çorum’da son 12,13 yıldır ismini Oto Gelericiler Sitesi koyupta yapamayanlar var. Biz deklare etmiyoruz. 1 ay sonra işyerlerinin inşaatı başlayacak. 2023 sonunda da tamamlayacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2022, 14:00