2 parktaki kafeterya ihaleyle kiraya verilecek

Çorum Belediyesi Rüstem Eren ve Bosna Parkında bulunan kafeteryaları ihale yoluyla üç yıllığına kiraya verecek.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamada; “Mülkiyeti belediyemize ait olan Gülabibey ve Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Rüstem Eren ve Bosna Parkındaki Çay Bahçesi, Hızlı Yemek, Restoran, Lokanta ve Kafeterya nitelikli iş yerleri açık teklif usulü arttırma yöntemi ile üç yıllığına kiraya verilecek” denildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilecek ihale 30.11.2021 saat: 14.00’da yapılacak.



Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2021, 16:57