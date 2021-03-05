2 pazar artık gününde kurulacak

Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Salı günleri kurulan Cumartesi Pazarı ile Çarşamba günleri kurulan TOKİ Pazarı’nın artık gününde kurulacağını söyledi.

Her iki pazarda da esnafın sabah saat 07.00’den akşam 18.00’e kadar vatandaşlara hizmet vereceğini kaydeden Erdoğan Yılmaz, pazarcı esnafına da maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

Koronavirüs salgınının Çorum’da orta seyrettiğini ve bu yüzden kısıtlamaların kaldırıldığını hatırlatan Yılmaz, tekrar eski günlere dönmemek için maske, mesafe ve temizlik konusunda herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Yılmaz ayrıca, pazarcı esnafına hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

