2 semt sahası hizmete girdi

Çorum Belediyesi tarafından Mimarsinan ve Gülabibey Mahallelerine yapılan 2 yeni semt sahası tamamlanarak hizmete girdi.

Semt sahalarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, spora ve gençlere önem veren bir belediyecilik anlayışı ile hizmet politikası ürettiklerini belirterek; “Özellikle gençlerimizden bu yönde talepler geliyordu. Arkadaşlarımız talepleri değerlendirip gerekli incelemeleri yaptı. Mimarsinan ve Gülabibey mahallelerimize 2 adet sentetik semt sahası yapım çalışmalarını başlattık. Kısa bir sürede de son aşamaya getirdik. Birkaç işlemin ve çevre düzenlemesinin ardından semt sahlarımız kullanıma hazır hale gelecek ve gençlerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Aşgın, sporun önemine değinerek semt sahaları, spor alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yollarıyla şehirde herkesin spor yapabileceği ortamlar oluşturduklarını söyledi ve herkesi spor yapmaya davet etti.





Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021, 20:05