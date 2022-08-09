2 yaşındaki çocuk kaza kurbanı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde minibüs 2 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti. Talihsiz çocuk hastanede hayatını kaybetti.

İHA Muhabiri Serkan Şansever imzalı habere göre, olay Eski Sanayi sitesinde meydana geldi. H.N., aralarında yeğeni İ.N.'nin de bulunduğu akrabalarını evlerine bıraktı.

Minibüs sürücüsü, 2 yaşındaki yeğenini fark etmeyerek hareket etti. Aracın hareket etmesi sonucu 2 yaşındaki çocuk aracın altında kalarak yaralandı.

Sürücü yaralanan yeğenini hemen Sungurlu Devlet Hastanesine götürdü. Ağır yaralanan çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.