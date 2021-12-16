20 bin sözleşmeli personel alınacak

20 bin sözleşmeli personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Sağlık  Bakanlığı  taşra  teşkilatı  hizmet  birimlerinde  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi  kapsamında  istihdam  edilmek  üzere  Kamu  Personel  Seçme  Sınavı  (KPSS)  sonucuna göre  ÖSYM  tarafından  yapılacak  merkezi  yerleştirme  ile  toplam  20.000  sözleşmeli  sağlık personeli alınacak.
 
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2021/10  Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

Adaylar tercihlerini 16 Aralık 2021- 22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

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