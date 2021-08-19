20 günlük asker kalbine yenildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vatani görevini yapan Çorumlu İlhan Öztürk (26), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Henüz 20 günlük asker olduğu öğrenilen İlhan Öztürk, gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Öztürk'ün cenazesi bugün Merzifon Havaalanı’nda askeri tören eşliğinde alınacak.

Cenazenin daha sonra Çorum’a getirileceği, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenecek törenin ardından Seydimçakallı Köyü’nde toprağa verileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021, 16:58