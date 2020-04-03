20 yaş altına sokağa çıkma yasağı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Gece yarısından itibaren 65 yaş üstü yasağını 20 yaş altı için de getiriyoruz." dedi.

30 BÜYÜKŞEHİR VE ZONGULDAK'A GİRİŞ-ÇIKIŞLAR YASAKLANDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak'ın araç giriş çıkışına kapatıldığını duyurdu. Erdoğan 20 yaş ve altının da sokağa çıkmasının yasaklandığını açıkladı. T

TOPLU ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU

Toplu alanlarda da maske kullanımının zorunlu hale getirildiğini ve de kalabalık oluşturacak şekilde birarada bulunulmaycağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2020, 20:59