20 yaşındaki genç her yerde aranıyor

FATİH BATTAR

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Sarısüleyman köyünde ikamet eden 20 yaşındaki Mustafa Gazi Günay her yerde aranıyor.

Dün sabah saatlerinden telefonunu evde bıkarak evden çıkan ve bir daha dönmeyen gençten haber alınamıyor. Gencin ailesi Jandarma'ya kayıp ihabarında bulunurken, Jandarma köyde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Jandarma gencin telefonu yanında olmadığı için arama çalışmalarında zorlanırken, kayıp gencin ailesi Mustafa'yı görenlerin yada nerede olduğunu bilenlerin insaniyetlik namına Polis imdat 155'e veya 0536 833 79 78 numara telefona ihbarda bulunmalarını rica etti.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, 17:36