‘20 yılda hangi sözlerini yerine getirdiler?’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın CHP’ye yönelik eleştirilerine sert tepki göstererek, “20 yıldır Ağustos böceği gibi söğüt gölgesinde sizler yattınız. Bizler size gölge etmiyoruz. 20 yıldır hangi sözünüzü yerine getirdiniz. Çorum, yarım kalmış yatırımlar şehrine döndü. Ülkemizdeki CHP zamanında, Atatürk zamanında yapılmış yatırımları sata sata bitiremediniz. Gençlerimizi işsizlikle, halkımızı yoksullukla baş başa bıraktınız” dedi.

Tahtasız, “Söz verdiğiniz havaalanı Yozgat’ta, demiryolu Yozgat’ta, Acemi Birliği Amasya’da, Polis Moral Eğitim Merkezi Samsun’da. Devlet hastanesi her ilde var, Çorum’da 5 yıldır kapalı, söz verdiniz açmadınız. Çimento Fabrikası özelleşti, Sivas’a taşındı. Tosya – İskilip, Mecitözü, Osmancık, Ortaköy yolları yarım kaldı. Oğuzlar sahil yoluna hiç başlanamadı. Artık daha fazla gölge etmeyin. Milletimiz seçim sandığı istiyor. Geliyor gelmekte olan. Her şey çok daha güzel olacak” diye konuştu.

Ahlatcı’ya seslenen Tahtasız, “Kim ülkemize, Çorum'a yatırım yapar, istihdam yaratır ise biz gereken her türlü desteği sağlar, yardımcı oluruz. Ucuz siyaseti bırakın. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan iş insanlarının başımızın üstünde yeri var. İs dünyasının, sanayicinin, esnafın yanındayız. Oysa sizler elektriğe, doğalgaza bir gecede yüzde 50 zam yaparak sanayicinin, üreticinin ne kadar yanında olduğunu gösterdiniz. Eğer iş dünyasının yanında olsaydınız 1 yılda yüzde 400 zam yapmazdınız. Saray destekçilerine verdiğiniz ihaleler, 3-5 maaş alanlar, Çorum’un düştüğü durum zaten her şeyi ortaya koyuyor. Eğer Çorum'u düşünseydiniz Şeker Fabrikasını satmaz, Çimento Fabrikasını Sivas'a göndermezdiniz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kııçdaroğlu’nun Sungurlu’da Ahmet Ahlatcı tarafından yapılacak olan yatırımlarla ilgili düşüncelerini açıkladığını hatırlatan Tahtasız, “Genel Başkanımız, “Bu ülkeye kim katkı yapıyorsa, yatırım yapıyorsa, istihdam oluşturuyorsa, devletine vergi ödüyorsa, ihracat yapıp ülkesine döviz getiriyorsa başımızın üstünde yeri var” diyerek olaya son noktayı koymuştur. Bizler asla yatırıma karşı olmayız” ifadesini kullandı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Yusuf Ahlatcı’ya Çorum’da yarım bırakılmış, tamamlanmamış, milyonlarca lira para harcanmış ancak hizmete sunulamamış yatırımları hatırlatarak, “AKP’nin iktidarda bulunduğu 20 yıldır hangi sözünüzü yerine getirdiniz? 20 yıldır Çorum halkını kandırıyor, oyalıyorsunuz. 2023 deniniz, 4 ay kaldı. 20 yılda yapamadığınızı 4 ayda mı yapacaksınız?

Osmancık ilçesinin Dereboğazı içme suyu barajını, arıtma tesisini, Obruk Dutludere sulama projesini, Osmancık Çorum karayolunu, Kırkdilim tünellerini yıllardır yapamayanlar, CHP’ye laf söyleme hakkına sahip değildir. Merak etmeyiniz: 2023 seçimlerinden sonra Çorum'un yarım kalan demir yolu, havaalanı, hastane, güney kampüsü, kuzey, güney çevre yolunu ve diğer tüm yatırımlarını biz tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

Tahtasız, AKP iktidarının Çorum’da verdiği sözleri yerine getiremediğini, yatırımların yarım bırakıldığını, harcanan paraların heba olduğunu, polis okulu, Alacahöyük tesisleri gibi birçok yatırımın daha kullanılmaya bile başlanmadan çürümeye terk edildiğini ifade ederek, verilen ancak yerine getirilmeyen sözleri tekrar hatırlattı.

Çorum’un 5 yıldır devlet hastanesinin olmadığına vurgu yapan Tahtasız, söz verilmesine rağmen yıkımına başlanan hastane binasının bir türlü yeniden açılamadığını söyledi. Vatandaşın hastanelerden randevu bile alamadığını, sağlık sisteminin çöktüğünü, malzeme ve doktor yetersizliğinin büyük mağduriyetlere yol açtığını kaydeden Tahtasız, “Özlük hakları iyileştirilemeyen doktorlarımız devlet hastanesindeki görevlerini bırakıp ya özel hastanelere gidiyor ya da yurt dışına gitmek zorunda kalıyorlar” diye konuştu.

Havalaanı, demiryolu, polis okulu gibi temel hizmetler konusunda da verilen sözlerin tutulmadığını hatırlatan Tahtasız, birçok kazaya neden olan Çevre Yolunun durumunun da içler acısı olduğunu dile getirdi.

“Ortaköy ve Laçin ilçelerimizde 2011 yılında kapatılan YIBO yatılı okullarının 2016 yılında Adalet Bakanlığına devri yapıldığını ve Açık Ceza İnfaz Kurumu olacağını müjdelendiniz. Yıl 2022… 11 yıldır atıl kalan, çürüyen okulların durumu sizi hiç rahatsız etmiyor mu?” şeklinde soru yönelten Tahtasız, ayrıca belediye hizmet binasını hatırlattı.

Tahtasız, “15 milyona tamamlanması gereken Belediye Hizmet Binası tamamlanamadığından şimdi ki maliyeti 60 milyon civarında” dedi.

Tahtasız, “2011 yılında yapımına başlanan ve yarım kalan Osmancık ve Dodurga ilçemizde 60 bin dönüm alanı sulayacak Obruk Dutludere tarımsal sulama göleti, Oğuzlar ilçemizde 2015 yılında yapımına başlanan yarım kalan Yağmurdere tarımsal sulama göleti, 2013 yılında yapımına başlanan 2016 yılında bitirilecek olan Mecitözü Geykoca göleti, 2021 yılında bitirileceği söylenen Sungurlu Kırankışla Barajı

Kargı ilçemizi de kapsayan yapımı ve bitimi yılan hikayesine dönen, adını da değiştirdiğiniz Kızlaryolu Barajı, 10 milyon 750 bin lira harcanarak 2018 yılında bitmesine rağmen kaderine terkedilen Alacahöyük Hitit Barajı, Hititlerin Başkenti Boğazkale ilçemizde ki Hattuşa ören yerine olmayan toplu ulaşım sorunu ne zaman çözülecek?” diye sordu.

Kendilerinin gelen hizmete, yatırıma asla karşı olmadığını vurgulayan Tahtasız, Ahlatcı’ya seslenerek, “Birlikte çalışmaya, el ele vermeye varız. Yeter ki Çorum kazansın, yeter ki Çorum yararına bir şeyler yapılsın. Hangi bakanı isterseniz alın randevuyu birlikte gidelim hizmet isteyelim. Çorum için taşın altına elimizi koyduk. Gelen her hizmet bizi memnun eder. Bizler Çorum’a bir çivi çakan herkesin yanındayız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi döneminde kurulan ve satılan fabrikalara dikkati çeken Tahtasız, “Türkiye'nin elinde 'üretim' yapacak fabrika kalmadı. Fabrikaları, KİT’leri sata sata ülkeyi uçurumun kenarına getirdiniz” ifadesine yer verdi.

Tahtasız, “Türkiye'de Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında devlet yatırımlarına büyük önem vererek şeker, demir, kağıt, çay, fındık, elektrik, taş kömürü gibi üretim yapan büyük fabrikalar inşa edildi. 1990'lı yıllarda büyük bir özelleştirme rüzgarına kapılan Türkiye'de birçok kamu kuruluşu özelleştirmeden nasibini aldı. AKP'nin hızlı özelleştirme politikaları sonucu şu an devlete ait ya da devletin ortak olduğu çok az kurum kaldı. Ekonomik krizin temel nedeni üretimden vazgeçip tüketime yönelmektir. Bunun en büyük sorumlusu AKP'dir” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022, 18:47