2006 model Mercedes-Benz Axor icradan satılıktır

Afyonkarahisar’da 2006 model Mercedes-Benz Axor icradan satışa sunuldu.

Rengi Beyaz, Araç Mercedes Benz marka 2006 AXOR 3340 Model bir Kamyonet. Ruhsatı olmayan ancak anahtarı olan, kıymet takdiri yapıldığı tarihte çalışır durumda olan, 262723 KM de Teybi ve yedek lastiği olmayan araçta, lastiklerin durumu iyidir. Kamyon Ticari amaçla kullanılmakta olup, muhtelif yerlerinde ezik çizik ve göçükler mevcuttur. Araç iç döşemeleri vasat durumda olup, koltukların bir kısmı yırtılmıştır.

300 bin değerindeki araç 4 Mart’ta saat 11:30’da 15 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Bolvadin Yolu üzeri Emirdağ –Afyonkarahisar’da satışa sunulacak.

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