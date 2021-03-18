2011 model Volkswagen marka Caddy tipli araç icradan satılıktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Giresun İcra Müdürlüğü tarafından 2011 model Volkswagen marka Caddy tipli araç icradan satışa sunuldu. 26 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan ihale Giresun İcra Müdürlüğü Mezat Salonu - Kale Mah. Eşref Dizdar Cad. No:22 MERKEZ / GİRESUN adresinde yapılacak olup, satılacak araç/menkul, satış mahalline getirtilmeyecektir. Satılacak araç/menkul ( DİZDAR YEDİEMİN OTOPARKI (Çaykara Mahallesi Ali Usta Caddesi No:81 Merkez/GİRESUN) ) adresinde yed-i eminde bulunmaktadır. İhaleye iştirak etmek isteyenler satış tarihine kadar, (resmi tatil günleri hariç) gündüz saatlerinde yed-i emin görevlisinden talep ederek aracı/menkulü görebilirler.

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