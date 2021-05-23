2012 model Renault Fluence ihaleyle satılacaktır

Afyonkarahisar'a bağlı İhsaniye ilçesinin Yaylabağı Belediye Başkanlığı tarafından 2012 model Renault Fluence ihaleyle satışa çıkarıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Afyonkarahisar İli İhsaniye İlçesi Yaylabağı Belediye Başkanlığına ait 3 adet Aracın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. inci maddesi gereğince Açık teklif usulü (Açık artırma) ile Yaylabağı belediyesi hizmet binasında Belediye Encümeni huzurunda satışı yapılacaktır.
Aracın satış ihalesi 4 Haziran'da gerçekleştirilecektir.
Detaylı bilgi için tıklayınız