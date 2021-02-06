2017 model Ford Transit icradan satılıktır

Denizli 5.İcra Dairesi tarafından 2017 model Ford Transit icradan satışa çıkarıldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre yakıt tipi dizel , vites tipi manuel, rengi beyaz, araç ruhsatı var kontak yok.Tekerlek jantları kapalı klasik tip, lastikler orta derecede yıpranmış, araç içi konsol ve döşemeler düzgün, koltuklar eski ve kirli, air bag formatları düzgün. Motor ve şanzıman aksamında muhtelif yağ kaçakları olan araç 4 Mart saat 11:15’te Pamukkale Kayıhan Otopark’ta ihale ile satılacaktır.

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