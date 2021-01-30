2018 model Honda Civic 1.6 icradan satılıktır

İstanbul Anadolu 17. İcra Dairesi tarafından 2018 model Honda Civic satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre aracın komple gövdede muhtelif küçük boya çizikleri, 4 lastiği %20 oranında yıpranmış, diğer yönleriyle hasarsız durumda bir araç olup anahtar ve ruhsatı olmadığı. Aracın anahtarı olmadığından motorunun çalışıp çalışmadığı ve km'sinin görülemediği. 1.6 Benzinli motor tipi, L.P.G'li otomatik vites, klima, sunroof, 4 cam otomatik, sürücü ve yolcu hava yastığı, sürücü yolcu koltuk hava yastığı, sağ ve sol tavanda perde hava yastığı, kumaş döşeme 16 inç çelik alaşımlı jantlar özelliklerine sahip olduğu tespit edilmiştir.

205 bin lira değerindeki araç 23 Şubat’ta saat 11:30’da Ümraniye İstanbul’da satışa sunulacaktır.

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