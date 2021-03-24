2018 model Mercedes E-180 icradan satılıktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Denizli 4.İcra Dairesi tarafından 2018 model Mercedes E-180 satışa çıkarıldı.

Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Mercedes Benz E 180 tipi araç 2018 model hususi, otomatik vites, araçta çökük çizik yok. Lastikler orta, orjinal jant var. Koltukları süet, bez kerışımlı. Kontak, ruhsat, stepne, müzikçalar var. 680 bin lira değerindeki araç 13 Nisan saat 13.30-13.35 arası satışa sunulacaktır.

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