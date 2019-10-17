2019 yılı yatırımları değerlendirildi

FATİH BATTAR

Çorum’da 2019 yılı yatırımlarının değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu son toplantısı dün Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

TSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Karayolları 7.Bölge Müdürü Murat Gönenli, DSİ 5.Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’da 2019 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 449 adet yatırım projesi olduğunu belirterek, projelerin toplam tutarının 4 milyar 467 milyon TL olduğunu söyledi.

Çiftçi, 449 projenin 14’ünün Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’ne, 64’ünün DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’ne, 267’sinin İl Özel İdaresi’ne, 56’sının Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’ne ve 7 tanesinin Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olduğunu ifade etti.