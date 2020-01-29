2019 yılında 44 köye kilit parke döşendi

Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 2019 yılı faaliyetleri açıklandı.

Köy camisi, şadırvan ve WC bakım onarımı, imam evi ve kuran kursu bakım onarımı, içme suyu, kanalizasyon, sulama tesisi bakım onarımı, köy konağı bakım onarımı, mezarlık etrafının çevrilmesi, arazi yoluna menfez yapımı işleri için 79 adet köye yardım yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“İlimiz merkeze bağlı 44 köye beton parke taşı yapımı, 2019 Yılı KÖYDES programında bulunan ilimiz merkeze bağlı 14 adet köye bireysel fosseptik tesisi yapımı, Evciortakışla, Evciyenikışla, Çağşak ve Paşaköy köylerine kanalizasyon tesisi yapımı, Evciortakışla Köyü’ne içme suyu tesisi yapımı, Dağkarapınar Köyü’ne kapalı sistem sulama tesisi (YÜS) yapımı, Çobandivan Köyü’ne havuzdan damla sulama tesisi yapımı, Çatak Köyü’ne havuzdan damla sulama tesisi yapımı, Şanlıosman Köyü’ne havuzdan damla sulama tesisi yapımı, Beydili Köyü’ne sulama tesisi (YÜS) yapımı gerçekleştirilmiştir.

Çalyayla Köyü’ne sulama havuzu ve derivasyon hattı yapımı, Merkez ve ilçelere (Alaca-Bayat-Boğazkale-Dodurga-İskilip-Laçin-Osmancık-Sungurlu ve Uğurludağ ) bağlı köy yollarına 1. kat ve 2. kat asfalt yapılması için mıcır ve elekaltı malzeme temin, nakli ve figüre yapımı, Çatak, Büyükgülücek-Küçükgülücek grup yoluna mıcır ve elekaltı malzeme alımı, Otokorkuluk alımı ve montajı, Spiral Sarımlı HDPE ve Koruge Boru alımı, Aşağısaraylı ve iğdeli köylerine istinat duvarı Kırdilim Gözübüyük Mahallesine kutu menfez ve birit yapımı, Karadona Köyüne sondaj kuyusu açılması işi Büyükdivan, Budakören, Arpaöz ve Boğazönü köylerinin içme suyu için sondaj kuyusu açılması, GNSS ölçüm seti alımı, CBS yazılım lisans alımı, Cemilbey-Elköy köylerine içme suyu tesisi yapımı, Boğabağı köyüne içme suyu tesisi yapımı, Kertme Köyü Babaoğlu Mahallesi ve Erdek Köyüne içme suyu deposu yapımı, Kavacık Köyüne içme suyu tesisi yapımı, Alaca, Bayat, İskilip, Kargı, Mecitözü ve Sungurlu ilçelerine bağlı köy yollarına mıcır ve elekaltı malzeme temin nakli ve figüre yapımı, Yeşilyayla Köyüne istinat duvarı yapımı olmak üzere toplam 26 adet ihale yapılmıştır.”

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020, 19:32