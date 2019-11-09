2020 bütçesi kabul edildi

Çorum Belediyesinin 2020 yılı faaliyetlerini ve kaynaklarını nasıl kullanacağını belirleyen 2020 yılı bütçesi, Belediye Meclisinde bugün yapılan oylamayla kabul edildi.

'Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır' diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Göreve geldiğimiz 7 aylık süre içerisinde yapmış olduğumuz sosyal belediyecilik hizmetleri ve yatırımlar gösteriyor ki biz bu şehre ve hemşehrilerimize hizmet aşkıyla çalışıyoruz. Her mahallemize eşit hizmet götürmek için şehrin tüm paydaşlarıyla hiçbir ayrım gözetmeksizin istişarelerde bulunuyoruz. Söz verdiğimiz gibi 2020 yılı ve takip eden görev süremizce bu şehre en iyi hizmeti vermek için çaba göstereceğiz. Bizi doğru bildiğimiz bu yoldan alı koymak isteyenler, bu yolda bizi yıpratmak isteyenler olabilir ama şunu bilsinler ki biz her zaman şehrimize hizmet aşkıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bugün meclisimizde oylayarak kabul ettiğimiz 2020 yılı bütçemiz de bunun bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 2020 yılının hizmet yılı olacağını ifade etti ve Belediye Meclisinde kabul edilen Çorum Belediyesi 2020 Performans Programı ve Bütçesi’nin şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diledi.





Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2019, 16:54