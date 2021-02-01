2020 yılında 5 bin 747 kişi işe yerleştirildi

Çorum Çalışma ve İş Kurumu 2020 verilerine göre 220 yılında 5 bin 747 kişi işe yerleştirildi.

2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle kamu ve özel sektör iş yerlerinden toplamda 6 bin 519 adet açık iş ilanı alındığı belirtilirken, 5.747 kişi işe yerleştirilerek açık işlerin % 88’inin karşılandığı ifade edildi.

2020 yılı sonu itibariyle İŞKUR’a kayıtlı 37 bin 343 kişi bulunurken, toplam kayıtlı işsiz 18 bin 156 kişi olarak açıklandı.

Özel sektörde yılsonu itibariyle işe yerleşenlerin sayısı 5 bin 747 kişi olarak açıklanırken, işe yerleşenlerin % 44’ünün nitelik gerektirmeyen meslekler grubunda olduğu belirtildi.

2020 yılı verilerine göre İşkur’dan yapılan açıklamada; “İşe yerleşenlerin 1.741’i kadın, 4.006’sı erkektir. İşsizlik ödeneği başvuru raporları incelendiğinde 2020 yılında İl Müdürlüğümüze 10.614 adet işsizlik ödeneği başvurusunda bulunulduğu ve bu başvuruların 2.053’ünün olumlu sonuçlanarak hak sahiplerine ödeme yapıldığı görülmüştür. Yıl içerisinde Kısa Çalışma Ödeneğine ise 2.285 özel sektör işyeri tarafından başvuru yapıldığı ve toplam 16.865 vatandaşımızın kısa çalışma ödeneğinden faydalandırıldığı tespit edilmiştir. 2020 yılı Danışmanlık Hizmetleri verilerine göre yılsonu itibarı ile İş ve Meslek Danışmanları tarafından toplamda 16.025 danışana, danışmanlık hizmeti verilmiştir. 2020 yılı için İl Müdürlüğü olarak belirlenen hedefimiz 4.000 işbaşı eğitim programı katılımcısı iken, 4.963 katılımcı İşbaşı Eğitim Programından faydalandırılmıştır. Ayrıca 482 kursiyer Meslek Edindirme Kurslarından faydalanırken, 583 vatandaşımız da Toplum Yararına Programlardan faydalanmıştır.” denildi.