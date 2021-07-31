2021 yatırım bütçesi 5 milyar 494 milyon lira

FATİH BATTAR

Çorum’da 2021 yılı yatırımlarının değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu 3. toplantısı Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

TSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov, DSİ 5.Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’da 2021 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 420 adet yatırım projesi olduğunu belirterek, projelerin toplam tutarının 5 milyar 494 milyon TL olduğunu söyledi.

Çiftçi, 420 projenin 12’sinin Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’ne, 71’inin DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’ne, 283’ünün İl Özel İdaresi’ne, 54’sının Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait olduğunu ifade etti.

KAMUDA TASARRUF ÇAĞRISI

Toplantıda kamuda tasarruf çağrısını gündeme getiren Vali Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı’nın kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokrasinin azaltılması, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması amacıyla bir genelge yayımladığını hatırlatarak, kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılmasının her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev olduğunu belirterek, toplantıya katılan belediye başkanlarına ve bürokratlara kamuda tasarruf çağrısında bulundu.

Toplantıda ayrıca son koronavirüs rakamlarına ilişkin bir değerlendirmede bulunan Çiftçi, Çorum’da vakaların giderek arttığına dikkat çekerek; “Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle kırmızı kategorideki iller arasında yer alacağız.” dedi

‘ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KIRMIZI KATEGORİDEKİ İLLER ARASINDA YER ALACAĞIZ’

Çiftçi; “Sağlık Bakanlığımızın açıladığı verilere göre bu hafta vaka sayımız 100 binde 40 gözüküyor. Bizdeki yeni veriler rakamların daha da arttığını gösteriyor. Önümüzdeki hafta kırmızı iller arasında yer alacağız büyük ihtimalle. Türkiye’de vaka sayıları 20 bin üzerine çıktı. Bunun Çorum’da da yansımalarını görüyoruz. Çorum’da aşılamada iyi bir noktadayız ama tedbirlerin elden bırakılmaması gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı