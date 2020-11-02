2021 yılı mali bütçesi 100 milyon TL öngörüldü

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları dün başladı.

Meclis Başkanı Osman Günay başkanlığında gerçekleşen oturum açılış yoklaması ile başladı.

Yoklamanın ardından gündem dışı konuşmalara geçildi.

İZMİR’İ UNUTMADILAR

İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Bektaş, CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek ve MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık birer konuşma yaparak İzmir depreminde hayatını kaybedenlere vatandaşlara rahmet, yaralılara da şifalar diledi.

AK Parti Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Uysal da basında İl Genel Meclisi ile ilgili çıkan bazı haberlerle alakalı açıklama yaptı.

UYSAL: HAK ETTİĞİMİZ DEĞERİ ALAMIYORUZ

Bazı basın yayın organlarının İl Genel Meclis üyelerinin bir ayda aldığı 1465 TL’nin çetelesini tuttuğunu ve kamuoyunu yanıltıcı haberler yaptığını ifade eden Abdullah Uysal, “Bizlerin özverili çalışmalarını görmezden gelmektedirler” dedi.

Hak ettikleri değeri alamadıklarını ileri süren Uysal, “Türkiye’nin ve Çorum’un gelişmesi kalkınmaya bağlıysa, kalkınmanın yolu üretimden geçiyorsa, üretimin ülkemizdeki önemli ayağı kırsal kalkınma ise kırsal yaşamımızın sorunlarıyla canla başla çalışan İl Genel Meclis üyeleri gerçekten hak ettiğimiz saygınlığı, hak ettiğimiz değeri alamıyoruz. Bizler her yerde görev yapıyoruz. Halkın her türlü sorununda gece-gündüz demeden koşturuyoruz. Ama bir yandan siyasi irade bir yandan bürokrasi tarafından yok sayıyoruz. Bizlerin hiçbir sosyal güvencesi olmamasına rağmen ilçe ilçe, köy köy, kasaba kasaba geziyoruz” dedi.

Ayrıca CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da toplantıyı ziyaret ederek, meclise hitaben bir konuşma yaptı.

Mehmet Tahtasız konuşmasında görüşülecek olan mali bütçe ile alakalı Çorum’un ilçe ve köylerine adil ve hakkaniyetli dağıtılması gerektiğini söyledi.

Toplantının diğer gündem maddesinde ise İl Özel İdaresi’nin 2021 mali bütçesi görüşüldü.

100 milyon TL’lik bir bütçe öngörüldüğü ifade edilerek görüşülmek üzere oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 18:44