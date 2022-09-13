‘2022-2023 yıllarında DSİ Çorum’a 10 buçuk milyar lira yatırım yapacak’

M.BURAK YALÇIN

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca, DSİ’nin koordinasyon toplantısına katılmak üzere Çorum’a geldi. DSİ’nin 2022-2023 yıllarında Çorum’a yapacağı yatırımlarla ilgili bilgi veren Akca, “2022-2023 yılı itibariyle ülkemizin, devletimizin sadece DSİ eliyle Çorum’a sunduğu hizmetlerin toplam bedeli 10 buçuk milyar lira” dedi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleşen toplantıya AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım, ilçe ve belde belediye başkanları ile AK Parti’nin ilçe başkanları katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan DSİ Genel Müdürü hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca, DSİ’nin 2022-2023 yıllarında Çorum’a yapmayı planladığı hizmetleri değerlendirmek ve istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

2022 yılı itibariyle Çorum’da mevcut yatırım programları ile şu anda yapılmış olan, başlanmış ve devam etmekte olan projelerin sayısının 81 adet olduğunu belirten Prof. Dr. Lütfi Akca, “Bunlar tarım, hidroelektrik enerji, taşkın koruma, içme suyu gibi temel alanlarda ihtiyaçlara yönelik olarak yapılmış projeler. Bu projelerin bedeli güncel fiyatlarla 6 buçuk milyar lira civarında. Bunun Çorum’un devlet hizmetlerinin sadece bir kısmından DSİ’nin yaptığı hizmetlerden aldığı payı göstergesi açısından da çok önemli bir rakam olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Bu yıl içerisinde 7 adet projenin tamamlandığını, 29 adet projenin devam ettiğini ve 14 adet projenin ise ihale aşamasında olduğunu aktaran Akca, “Mevcut yatırım projelerimizin bedellerine ilave olarak 2022 yılı ek yatırım programına teklif ettiğimiz 20 adet projenin 1.4 milyar lira bedeli, bunun yanında 2023 yılına teklif etmeyi planladığımız 3 adet projenin yatırım bedeli olan 2 buçuk milyar lirayı topladığımızda 2023 yılı itibariyle ülkemizin, devletimizin sadece DSİ eliyle Çorum’a sunduğu hizmetlerin toplam bedeli 10 buçuk milyar lira olduğunu burada mutlulukla ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür eden Akca, “Devlet bir bütündür. Bu hizmetlerin bir bütünlük içerisinde verildiğini tekrar hatırlatarak tabi ki başta bu imkanları ülkemize sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı ben bir vatandaş olarak da bir genel müdür olarak da ifade etmek istiyorum. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz DSİ Genel Müdürlüğünün en tepeden memuruna kadar bütün çalışanları büyük katkıları olan tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıda ilçe ve belde belediye başkanlarıda DSİ’ye taleplerini iletti.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022, 16:22