2022 yılı tahmini bütçesi 154 milyon 250 bin lira

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları bugün başladı.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen oturum açılış yoklaması ile başladı.

Yoklamanın ardından gündem maddelerine geçildi.

İlk olarak İl Özel İdaresi ve OKA Proje ortağı olarak Elvan Çelebi Türbesi Çevre Düzenlemesi kapsamında yapılan taşınmazların, Mecitözü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne devrinin yapılıp yapılmayacağı hususu görüşülerek Turizm Komisyonu’na havale edildi.

Gündemin diğer maddesinde ise İl Özel İdaresi’nin 2022 mali yılı tahmini bütçesi görüşüldü.

154 milyon 250 bin lira öngörülen bütçe görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2021, 17:20