2022 yılında 273 projeden 12 tanesi tamamlandı

FATİH BATTAR

Çorum’da 2022 yılı yatırımlarının değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

TSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov, DSİ 5.Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’da 2022 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 273 projesi olduğunu belirterek, projelerin toplam tutarının 10 milyar 540 milyon TL olduğunu söyledi.

Çiftçi, 273 projenin 12’sinin tamamlandığını, 134 tanesi devam ettiğini, 129 tanesinin ihale aşamasında olduğunu ve 78 projenin ise başlamadığını kaydetti.

Projelerde aslan payının Karayolları’na ait olduğunu belirten Çiftçi, projelerden 12’sinin Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’ne, 81’inin DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’ne, 50’sinin İl Özel İdaresi’ne ve 57’sinin Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait olduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2022, 18:29