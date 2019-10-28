'2023, 2053 ve 2071 hedeflerine Allâh’ın izniyle ulaşacağız'

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyetin 96. yılının kutlandığını belirten Çiftçi, “Aziz Milletimize ve tüm Çorumlulara kutlu olsun” dedi.

Çiftçi yayımladığı mesajında şunları söyledi; “Dünya tarihinin en büyük cihan devletlerinden biri iken “tarihin nesnesi olma” tehlikesi ile karşı karşıya kaldığımız dönemde yaşadığımız büyük çöküşün ardından, Anadolu yeni bir doğuşa sahne olmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. 1699’da imzaladığımız Karlofça Antlaşması’ndan sonra başlayan gerileme dönemine son veren bu yeniden silkiniş ile milletimiz, Anadolu’da yeniden hür ve bağımsız bir devlet kurduğunu bütün dünyaya ilan ederek milli tarihimizde yeni bir devir başlatmıştır.

Mondros Mütarekesi hükümlerine dayanarak Anadolu’yu işgal edip, milletimizi esaret altına almak isteyen Batılı emperyalist devletlerin planları, İstiklâl Mücadelemiz ile bozulmuştur. Tarihimizin doğal seyri içinde Osmanlı Devleti’nin vârisi olan Türkiye Cumhuriyeti, kısa sürede yaptığı önemli atılımlarla hürriyet ve bağımsızlığını perçinlemiş ve tüm mazlum milletlerin umudu olmuştur.

Cumhuriyet, kendi tarihi seyri içinde zaman zaman çalkantılar yaşasa da gelişerek günümüze kadar varlığını korumuştur. Benimsediği çoğulcu anlayış ile toplumumuzdaki bütün farklılıkların temsiline imkan tanıyan bir kimliğe bürünerek bütün kesimleri barış içinde bir arada yaşatan; tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek devlet ülküsü etrafında geleceğe güvenle yürüdüğümüz demokratik bir ortam tesis etmeyi başarmıştır.

Eski ile yeninin, doğu ile batının, geçmiş ile geleceğin, yerel ile evrenselin, klasik ile çağdaşın buluşma noktası olan Anadolu’da, Cumhuriyetin en güçlü sahipleri gençlerimiz olacaktır. Onların umutları, özlemleri ve inançlarıyla yarınlarımız daha güvenli, huzurlu ve müreffeh olacaktır. Ruh kökümüze bağlı kalarak, milli ve manevi kimliğimizi muhafaza ederek, gelişme yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz, birlik ve beraberliğimizi koruyacağız, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine Allâh’ın izniyle ulaşacağız.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılı vesilesiyle, TBMM’nin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Cumhuriyetin kuruluşunda hakkı ve emeği olan tüm devlet ve siyaset adamlarını, minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin ebed-müddet olmasını niyaz ediyorum”