'2023 seçimleri birçokları için hayat memat meselesi oldu'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, birilerinin 2023 seçimlerini Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhur İttifakı ile bir hesaplaşma günü olarak gördüklerini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 'Adım Adım 2023' programı çerçevesinde Çorum Merkez İlçe ile Mecitözü teşkilatlarının katılımı ile toplantı yapıldı.

Devlet Tiyatro Salonu’nda önceki akşam gerçekleştirilen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

MHP İl Başkanlığı’nın faaliyetlerinin anlatıldığı sinevizyonun izlenmesinin ardından divan oluşturuldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya’nın başkanlığında oluşturulan divanda Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri Cemil Yavuz Aksu, Kürşat Türker Ercan, İl Başkanı Agah Karapıçak ve Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya yer aldı.

MHP MİTİNGLERE 4 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, yaptığı açılış konuşmasında 'Adım Adım 2023' programı kapsamında Çorum’da yaptıkları toplantıların son derece verimli geçtiğini ifade ederek, “Üç gün boyunca yaptığımız toplantılarda amaçlarımızı açıkladık. Katılımcıların sorularını ve taleplerini not aldık. Bunları da genel merkezimize ileterek diğer ilçelerden gelen bilgilerle değerlendireceğiz. Güzel ve faydalı toplantılar gerçekleştirdik. Bu tür toplantılara önümüzdeki aylarda da devam edeceğiz. Erkende olsa geçte olsa seçim artık yaklaşıyor. 4 Eylül itibarıyla da mitinglerimiz başlayacak” dedi.

Kamuoyu araştırmaları yapan anket firmalarına eleştirilerde bulunarak sözlerine devam eden Mevlüt Karakaya, “Anket firmaları tamamen parayı verenlere istedikleri sonuçları veren firmalar haline geldi. Bunu sadece biz söylemiyoruz. O sektörün içinde olan kamuoyu araştırmacısı şirketlerin sahipleri de söylüyor. MHP olarak bu konu da TBMM’ye sunduğumuz ve çok iyi hazırlanmış bir yasa tasarımız var. Bu yasa teklifini ben partim adına verdim. Tamamen uluslararası standartları dikkate alan onları bu yasaya derç eden ve objektif kamuoyu araştırmaları yapılmasını öngören bir yasa tasarısıydı. Tasarıda hapis cezasına kadar gidecek maddeler var. Yani hiç anket yapmadan veya tamamen kamuoyunu maniple etmeye yönelik bir sonuç açıklamışsa ve buda tespit edilmişse hapis cezası öngörüyordu. Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirketin hisselerini maniple etmek değerlerini olduğundan yüksek ya da düşük göstermek bununla ilgili bir takım maniplatif işlemler yapmak hapis cezası gerektiriyor. Bir hisse senedinin değeriyle oynayanlar hapis cezası çekiyorsa bu milletin iradesiyle oynayanlar demokrasiyi maniple etmeye çalışanlar, anket yapmadan yapmış gibi yaptığı anket sonuçlarını aldığı paraya bağlı olarak farklı şekilde göstererek milletin iradesinin maniple edip yönlendirmeye çalışanlar demokrasiye tuzak kuranlar cezayı hak etmiyor mu?”şeklinde kaydetti.

Günümüzde bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğunu ve asıl sorunun ise doğru bilgiye ulaşmak olduğunu kaydeden Karakaya, “2023 seçimleri birçokları için hayat memat meselesi oldu. Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhur İttifakı ile bir hesaplaşma günü olarak görüyorlar. Hatta Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi ile bir hesaplaşma sürecine girecekler. Artık tartışmaları geride belirtelim. Asıl olan bugün kimin kiminle yürüdüğüdür. Hem bir taraflarında HDP, PKK ve FETÖ ile yürüyecekler, onlarla işbirliği yapanlarla kol kola girecekler, gelecek ve menfaat birliği yapacaklar hem de MHP’ye dönüp ‘siz neden ittifak yaptınız’ diyecekler. Uyuyan insanı uyandırmak kolaydır. Ama uyuyor numarası yapan insanı uyandıramazsınız. Bunların çoğu uyumuyor aslında uyuyor numarası yapıyorlar. Bize niye ittifak yapıyorsunuz diyenlerle uğraşmayacağız. Onlar uyuyor numarası yapıyor. Biz varsa uyuyanlara ulaşacağız. Onları takip edeceğiz. 2023’ün gerçekten şakası yok” ifadelerini kullandı.

Mevlüt Karakaya’nın açılış konuşmasının ardından toplantı devam etti.

Programa ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve MHP’li Belediye Başkanları ile partililer katıldı.