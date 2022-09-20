‘2023'te zilletin nefesi kesilecek'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, İlçe ziyaretlerine Uğurludağ ile devam etti.

MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ile birlikte Uğurludağ İlçesi’ne giden Karapıçak burada partililer tarafından karşılandı.

Karapıçak, Uğurludağ MHP İlçe Başkanı Şuayip İpek ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilk olarak Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin’i ziyaret ederek, ilçe hakkında istişarelerde buludu.

Daha sonra Uğurludağ Yeniyapan ve Aşılıarmut köylerine geçen Karapıçak burada muhtarlar ve köylüler tarafından karşılandı.

Köy camisinin bahçesinde Yeniyapan, Aşılıarmut Köyleri’nde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Karapıçak, vatandaşlarla yaptığı sohbette 2023 yılında Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın cumhurbaşkanı adayı olmak için çırpındığını kaydeden Karapıçak, 6’lı masanın HDP’yle çok kirli bir ittifak içinde olduğunu ve PKK’nın dümen suyuna girdiklerini ifade etti.

Türkiye’nin çıkmaz sokaklarda zaman kaybetmeye takatinin olmadığına vurgu yapan Karapıçak, “Türk milletinin oyalanmaya, milletler mücadelesinde geri düşmeye tahammülü yoktur. 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci döneminde de cumhurbaşkanı olmalıdır. Arzumuz budur, arayışımız budur, amacımız budur, mücadelemiz bu hedefe ulaşmak maksadıyla icra ve ifa edilmektedir" dedi.

2023 Lider Ülke Türkiye yolunda, zilletin nefesini kesmek için Türk Milleti ele ele gönül gönüle olmaya devam edeceklerini belirten Karapıçak, “Bizleri misafir eden Sayın muhtarımız nezdinde tüm köy halkımıza can-ı gönülden teşekkür ediyoruz. 2023 yılında zilletin nefesi tamamen kesilecek, Türk'e düşman olanlar viran olacak Türkiye büyüyüp Turan olacak” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarında kullandığı ifadeleri eleştiren Karapıçak, “Dünyanın hiçbir yerinde atasına ve milli anılarına ülkemizdeki bir güruh kadar yaralayıcı, hakaretamiz ve yıkıcı konuşan yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde milli kimliğe ve tarihi köklere bu denli saldırgan, bu denli tahammülsüz haşarat yığını görülmemiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son Padişahı Sultan Vahdettin 'hain miydi, değil miydi?' Revaçtaki münakaşa budur. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a gönderilmesindeki asıl mana ve maksat üzerinde fikir ve görüş ayrılıkları, sürekli ikmal edilen nifak adımları çok tehlikeli boyutlar kazanmaktadır” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı canlı yayında “Bahçeli’den çok daha iyi ülkücüyüm, çok daha iyi milliyetçiyim” dediği sözlerini eleştiren Karapıçak, "Kılıçdaroğlu’nun ben de milliyetçiyim, ben de ülkücüyüm gürültüsünü çıkarması boşunadır, terörist Demirtaş’ın göğsüne madalya asmayı düşünen bir şahısla milliyetçilik aynı sinede, aynı vicdanda, aynı fikirde barınamaz, yaşayamaz”diyerek sözlerini tamamladı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022, 18:57