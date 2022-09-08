2023 yılı başvuruları başladı

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, 2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 1 Eylül 2022 tarihinde başladığını belirterek başvuruların 30 Haziran 2023 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

Çiftçilerin tarımsal desteklerden faydalanabilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için son başvuru tarihine kadar ÇKS kayıtlarını bulundukları İl/İlçe Müdürlüklerine yapmaları gerektiğini kaydeden İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı,

Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu için istenen belgeleri ise şöyle sıraladı:

“ÇKS kaydı için başvuru dilekçesi, Çiftçi Belgesi (ÇKS’ye kayıt olacak veya ÇKS kayıtlarını güncelleyecek çiftçilerden Çiftçi Belgesi istenir. Formlar: Çiftçi Kayıt Formu,

Tarımsal Faaliyetler Formu, Arazi Bilgileri Formu, Kira Formu (Birinci derece akrabalara ait arazilerin beyanı için) Muvvaffakatname -1 Formu (Hisseli arazilerde bir kişinin tüm araziyi beyanı için) Arazi Kiralık İse Kira Sözleşmesi, Döner Sermaye Makbuzu” (Haber Merkezi)