2023 yılı başvuruları başladı

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, 2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 1 Eylül 2022 tarihinde başladığını belirterek başvuruların 30 Haziran 2023 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

2023 yılı başvuruları başladı

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, 2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 1 Eylül 2022 tarihinde başladığını belirterek başvuruların 30 Haziran 2023 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

Çiftçilerin tarımsal desteklerden faydalanabilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için son başvuru tarihine kadar ÇKS kayıtlarını bulundukları İl/İlçe Müdürlüklerine yapmaları gerektiğini kaydeden İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı,
Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu için istenen belgeleri ise şöyle sıraladı:

“ÇKS kaydı için başvuru dilekçesi, Çiftçi Belgesi (ÇKS’ye kayıt olacak veya ÇKS kayıtlarını güncelleyecek çiftçilerden Çiftçi Belgesi istenir. Formlar: Çiftçi Kayıt Formu,
Tarımsal Faaliyetler Formu, Arazi Bilgileri Formu, Kira Formu (Birinci derece akrabalara ait arazilerin beyanı için) Muvvaffakatname -1 Formu (Hisseli arazilerde bir kişinin tüm araziyi beyanı için) Arazi Kiralık İse Kira Sözleşmesi, Döner Sermaye Makbuzu” (Haber Merkezi)

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