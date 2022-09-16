‘2023’e canla, başla çalışacağız’

M.BURAK YALÇIN

Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanlığı Temsilciler Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vermek için canla, başla, gece, gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

Millet Bahçesi’ndeki sosyal tesislerde gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile yardımcısı İsmail Yağbat, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu katıldı.

‘GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ ARA DÖNEMDE ARTIRILSIN’

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, gelir vergisi dilimlerinin ara dönemde enflasyon oranında artırılması gerektiğini belirterek, “Ocak ayından bu yana yaşanan fiyat artışları nedeniyle, yılbaşında belirlenen vergi dilimi miktarlarının da artırılarak ücretli çalışanların daha rahat nefes alması sağlanmalıdır” dedi.

‘KADRO İSTİYORUZ’

2022 yılı ücretlerindeki gelir vergisi dilim miktarlarının gözden geçirilerek 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, altı aylık enflasyon farkı oranında artırılmasını ve gelir verğisinin %10 da sabitlenmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetten talep ettiklerini ifade eden Mustafa Köroğlu, “Bununla birlikte belediyelerde ve KİT’ lerde hastanelerde, orman müdürlüklerinde, milli eğitim bünyesinde ve diğer kamu kuruluşlarında çalışan işçi arkadaşlarımıza tam kadro istiyoruz. 696 sayılı KHK’ya tabi işçilerin kâbusu haline gelen zorunlu-erken emeklilik ve tayin hakkı konusunda EYT düzenlemesi ile birlikte zorunlu emeklilik uygulamasının ortadan kaldırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

‘SİSTEM DEĞİŞİRSE OLAN İŞÇİYE OLUYOR’

Konuşmasında 2023’deki seçime değinen Köroğlu, “Allah muhafaza sistem bir değişirse olan bize olur. Bunları gördük. 2023’e canla, başla, gece, gündüz demeden çalışacağız. İşimizden fazla çalışacağız. Hem bizim için hem ülke için önemli. Cumhurbaşkanımız dünya liderlerini toplamış sanki ev sahipliği yapıyor, babalık yapıyor. Gururlandı, onurlandırdı bizi” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022, 16:29