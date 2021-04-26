21 günlük tam kapanma!

Milyonların gözü Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamadaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı. Herkesin merak ettiği tam kapanma olacak mı sorusu yanıt bulmuş oldu.

TAM KAPANMA!

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

ŞEHİRLER ARASI SEYEHAT

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

KONAKLAMA

Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

MARKETLER

Zincir marketler Pazar günü kapalı olacak.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021, 20:17