21 okulda dönüşüm tamam

Çorum merkez ve ilçelerinde 21 okulda doğalgaz dönüşüm çalışmaları tamamlandı.

Çorum merkez, Dodurga, İskilip, Mecitözü, Oğuzlar ve Osmancık ilçelerinde yapılan çalışmaların ihaleleri Çorum İl Özel İdaresi tarafından yapılarak çalışmaların süresinde tamamlandığı belirtildi.

Dodurga ilçesinde Mustafa Kemal İlkokulu, Şehit Murat Alıcı Ortaokulu, Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi Pansiyonu, İskilip ilçesinde Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi Akşam Sanat Okulu, İskilip Anadolu Lisesi, Mecitözü ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu, Dede Korkut Anaokulu, Atatürk Ortaokulu, Yatılı Bölge Ortaokulu, Yatılı Bölge Ortaokulu Pansiyonu, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çorum Merkezde Buhara Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Oğuzlar ilçesinde Oğuzlar İlkokulu, Oğuzlar Ortaokulu, Osmancık ilçesinde Koyunbaba İlkokulu, Osmancık Anaokulu, İnönü Zaferi İlkokulu, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Melha Rıfat Göbel Ortaokulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi olmak üzere toplamda 21 okul binasında doğalgaz dönüşümleri tamamlandı.

Okullarda yapılan doğalgaz dönüşüm çalışmaları için toplamda 2.563.904,00 TL ödenek kullanıldı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2021, 18:36