‘21. Yıl Türkiye’nin aydınlık geleceğine vesile olsun’

EROL TAŞKAN

Önceki Dönem Belediye Başkanı Avukat Muzaffer Külcü, AK Parti’nin 21. Yıl kutlamalarına katıldı.

AK Parti’ye Kurucu İl Başkanlığı başta olmak üzere Milletvekili ve Belediye Başkanı olarak hizmet eden Külcü, “AK Parti’nin 21. Yaşı Türkiye siyasetine hayırlı olsun. Türkiye’nin aydınlık geleceğine vesile olsun inşallah.” dedi.

Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi’nde düzenlenen 21. Yıl kutlamalarına AK Parti Genel Merkezi’nin davetiyle katılan Muzaffer Külcü, salondan paylaştığı fotoğraf karesiyle yaptığı sosyal medya paylaşımına, “AK PARTİ Genel Merkezimizin davetiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen “ AK PARTİ’nin 21. Kuruluş Yılı Programı” na katıldık. AK Parti’nin 21. Yaşı Türkiye siyasetine hayırlı olsun. Türkiye’nin aydınlık geleceğine vesile olsun inşallah..” notunu düştü.