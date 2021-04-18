22 bin aile için seferber oldular

RECEP MEBET

Çorum’daki ihtiyaç sahiplerine yönelik patates ve soğan dağıtımları dün itibariyle başladı.

Toprak Mahsulları Ofisi’nin üreticilerden alımını yaptığı patates ve soğanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)’nın organizesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Konuyla ilgili bilgi aldığımız Vakıf Müdürü Zekeriya Doğan, 5 bini şehir merkezinde olmak üzere il genelinde toplam 22 bin aileye patates ve soğan dağıtılacağını açıkladı.

Hıdırlık mevkiindeki Vakıf depolarında istiflenen ürünlerin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının personel ve araç desteğiyle dağıtıldığını anlatan Zekeriya Doğan, her aileye birer torba soğan ve patates verileceğini kaydetti.

Uygulama dahilinde Çorum’da toplam 750 ton patates, 275 ton da soğan dağıtılacağını belirten Doğan, patateslerin Niğde ve Kayseri’den soğanların ise Çorum’dan temin edildiğini sözlerine ekledi.