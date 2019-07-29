22 ülkeden genç arkeogloglar Çorum’da buluşuyor

MURAT ÇETİN

UNESCO Dünya Kültür Mirasında Türkiye başlıklı proje kapsamında 22 ayrı ülkeden Türkiye'ye gelen genç arkeologlar Çorum'da ağırlanacak. Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen buluşmaya katılan arkeoloji öğrencileri, Türkiye'deki ilk kazı çalışmasını Çorum'da gerçekleştirecek.



Antik tarihin izlerini sürmek için Türkiye'de düzenlenen keşif gezileri ve çalışmalarına katılacak olan 27 katılımcı, bugün Hattuşa ve Alacahöyük kazı çalışmalarına da katılacak.

Çanakkal, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Ankara gezisinin ardından Çorum'a gelecek olan yabancı öğrenciler, Çorum'da iki gün sürecek olan gezi ve çalışmalarda misafir edilecek.

Yarın da Çorum Merkez'de ağırlanacak öğrenciler için Müze ve Valilik'te çeşitli etkinlik ve programlar düzenlenecek.