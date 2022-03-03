‘220 köy yolu ulaşıma kapandı’

M.BURAK YALÇIN

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Çorum’da dün gece boyu süren kar yağışı nedeniyle 220 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, “Bugün hepsi temizlenerek ulaşıma açılacak” dedi.

İl Genel Meclisi Mart ayı üçüncü toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen oturum da bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunmasının ardından toplantıya katılan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Özel İdaresi’ne ait 2021 yılı faaliyet raporunu meclis üyelerine sundu. Söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi.

Yağan kar yağışı nedeniyle köy yollarının durumu hakkında da bilgi veren Recep Cıplak, 220 köy yolunun kapandığını, hepsinin temizlenerek bugün yeniden ulaşıma açılacağını kaydetti.

Faaliyet raporunun görüşülmesinin ardından kürsüye gelen Milli Emlak Müdürü Cemal İşçi, müdürlüğün yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Çorum’da 75 bin adet taşınmaz olduğunu aktaran Cemal İşçi, 2021 yılında 3 binin üzerinde taşınmaz kiraladıklarını, kiralama konusunda 81 il de 22. sırada olduklarını ifade etti.

İşçi, ayrıca 2021 yılında 537 adet taşınmazın satış ihalesini yaptıklarını da söyledi.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2022, 19:45