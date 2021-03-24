Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 23 adet S plakalı yolcu taşımacılığı işletmeciliği ihale ile kiraya verilecektir.

Trabzon Maçka İlçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Belediyeye kiralanan, Trabzon Şube Müdürlüğü faaliyet alanında bulunan 129 ada, 1 No’lu orman parselindeki Altındere Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı işletmeciliğinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek 31.12.2022 tarihine kadar kiraya verilecektir.

İhale, 07.04.2021 tarihinde, saat 11.00'da Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

Yapılacak kiralama ihalesi, iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren ihalede belirlenecek olan toplam kira bedeli üzerinden (%6) kesin teminatı ile kanuni süresi içerisinde, yıllık işletme bedelinin % 25 yükleniciden peşin tahsil edilerek sözleşme imzalanacaktır.

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