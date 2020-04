‘23 Nisan, milli iradenin dışında hiçbir gücün tanınmayacağının nişanesidir’

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “23 Nisan 1920; emperyalist devletlerin ülkemizi işgal, milletimizi esir alma girişiminin, tam bağımsızlık için ölümüne bir direnişle hüsrana uğratıldığı; milletimizin iradesinin esaret altına alınamayacağının bütün dünyaya ilân edildiği tarihtir.” dedi

23 Nisan’ın milli iradenin dışında hiçbir gücün tanınmayacağının nişanesi olduğunu ifade eden Kavuncu, bu bayramın Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra topu tüfeği kalmamış olan bir milletin, yüreğindeki imanla ayağa kalkıp emperyalistlerden bağımsızlığını dişiyle tırnağıyla kazandığı bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

‘Milli egemenliğimiz inşa edilirken, aziz milletimiz her yaştan ferdiyle zafere ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan mücadele vermiştir.’ diyen Kavuncu, şu ifadelere yer verdi;

'Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla istiklal ve istikbal mücadelesini sürdürerek tarihe yön veren milletimiz için Meclis’in kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur.

Millet ile meclisi, el ele, omuz omuza vererek tek vücut olup ulusal egemenliği ilan etmiştir. O gün Ankara’da ve Türkiye’nin her yerinde yaşanan muazzam coşku, başta ümmet coğrafyaları olmak üzere, başka milletlere de bağımsızlık ve direniş ilhamı vermiştir. Bu mutlu gün; savaşta en büyük yarayı alan yarının büyükleri dünya çocuklarına barışın ve sevginin timsali olarak hediye edilmiştir. Her yıl bu bayram her ırktan çocuğun katılımıyla kutlanarak sevgi bahçesini andıran bir görüntüyle barış mesajları vermektedir.

Aziz milletimiz, Cumhuriyet’in kuruluşunun ardından her alanda hızla gelişmeyi ve ilerlemeyi ilke edinmiştir. Bu gün dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık sürecinde ülkemiz dünyanın dört bir yanına yardım eden güçlü ve örnek bir ülke haline gelmiştir. Dünyanın hasta adam olarak nitelendirdiği İngiltere ülkemizden yardım beklerken, solunum cihazlarının en önemli parçasını da ABD bizden talep etmektedir.

Salgın nedeniyle bayramı meydanlarda kutlamayacak olmamızın burukluğunu yaşarken 100 yıl içerisinde saygın ve örnek bir ülke olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin dediği gibi “Ne dem bakidir. Ne de gam bakidir.” İlacı tedbiri elden bırakmadan, sabırla, şükürle takdire sarılarak bayramı evlerimizde kutlayacağız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıldönümünü, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularımla kutluyorum. Bu günleri bizlere hediye eden kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”